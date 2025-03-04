İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenen iaşe bedeli yeni fiyat ortalamalarına göre net 325 lira olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurul kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul kararına göre, halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenen 230 TL iaşe bedelinin, tüm sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük bedelin net 325 lira olması kararlaştırıldı.

Belirlenen fiyatın; 2024 yılı Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon merkezinde ilgili yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin fiyat aritmetik ortalaması ve hizmet akitleri ile toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri gözönünde bulundurularak tespit edildiği kaydedildi.