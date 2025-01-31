İnegöl AVM, kültürel sürdürülebilirliğe katkı sunacak bir projeyi hayata geçirdi. Çocuklar ve yetişkinleri geleneksel el sanatlarıyla buluşturmayı hedefleyen ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, Çini Atölyesi ile start aldı. 8 yaş ve üzeri çocukların ve yetişkinlerin katılabildiği Çini Atölyesi Şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM’nin hayata geçirdiği, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar toplumla buluşturmayı hedefleyen ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, Çini Atölyesi ile başladı. Sömestir tatilinin sonuna kadar her gün olmak üzere devam edecek olan Çini Atölyesi, Şubat ayı boyunca ise hafta sonlarında katılımcılarla buluşmayı sürdürecek. Atölyeler saat 11.00-18.00 arasında 4 seans olarak düzenleniyor ve rezervasyonlar İnegöl AVM Sanat Atölyesi’nden yapılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 8 yaş ve üzeri çocukların aileleriyle birlikte katılabildiği bu etkinlikte, 20x20 santim ölçüsündeki çini karoları katılımcılar tarafından boyanıyor. Boyanan eserler fırınlandıktan sonra iki dev duvarda kalıcı bir sergiye dönüşecek. Bu renkli sergi alanı, hem çocukların üreticiliğini ön plana çıkaracak hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir fotoğraf alanı oluşturacak.

Gelenekten Geleceğe projesi, sadece sanat atölyeleri düzenlemekle sınırlı kalmayıp, toplumsal hafızayı canlandırmayı, kültürel sürdürülebilirliği sağlamayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Proje, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olarak yıl boyunca düzenlenecek atölye çalışmalarıyla, bu değerli meslekleri yeni nesillere aktarırken toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. AVM bu projede yerel el sanatları ustaları, sanat akademisyenleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak katılımcılara daha zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Fırınlama ve sergilenme aşamaları da bu uzman iş birlikleri sayesinde profesyonel bir şekilde gerçekleştirilecek.

‘Gelenekten Geleceğe’ projesiyle geleneksel el sanatları yeniden hayat buluyor

Gelenekten Geleceğe projesi; Çömlek, Ebru, Resim ve Röliyef gibi her ay farklı bir el sanatı dalına odaklanarak toplumsal farkındalık oluşturacak atölyelerle devam edecek. Bu projede, katılımcıların eserleri sadece sergilenmekle kalmayıp, geleneksel sanatları topluma kazandırmak için bir başlangıç noktası olacak.

Sanat ve satış buluşuyor

Geleneksel el sanatları eserlerinin satışına da olanak tanıyacak bu proje sayesinde, hem geleneksel el sanatlarının önemi vurgulanacak hem de topluma ekonomik ve kültürel bir katma değer sağlanacak. Proje kapsamında oluşturulan sanat atölyesi, sadece etkinliklerin gerçekleştirildiği bir alan olmakla kalmayıp, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için bir merkez haline gelecek.

Gelenekten Geleceğe projesi, sadece bugünün değil geleceğin de sanatseverlerine hitap etmeyi amaçlıyor. Bu uzun soluklu projenin, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar canlandırarak kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamasının yanı sıra ekonomik fayda oluşturması hedefleniyor. Geleneksel el sanatları alanında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini merkezine alan proje hem toplumsal hafızanın yaşatılmasına hem de yeni nesillere aktarılmasına öncülük edecek bir model sunuyor.