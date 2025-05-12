Manisa’nın Gördes ilçesinde bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, geleneksel oyunlar, yağlı güreşler ve yöresel gösterilerle adeta kültürel bir şölen havasında geçti.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesinde 20. Uçurtma Şenliği düzenlendi. Yöresel gelin alma töreni, yağlı güreşler, yöresel oyunlar, atıyla harmandalı oynayan adam, horoz yakalama yarışı gibi etkinlikler ise Uçurtma Şenliğinde renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Manisa Merkeze 110 kilometre uzaklıkta olan Gördes ilçesinin en büyük şenliği olarak bilinen Uçurtma Şenliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetler giyen gençler tarafından, at üzerinde davul zurna eşliğinde temsili olarak gelin alma merasimi, halk oyunları, horoz yakalama yarışı, yöresel türkülerin okunmasının ardından gençler tarafından yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. 15 pehlivanın birincilik için yarıştığı güreşte Seyfullah Karademir başpehlivan oldu. Belediye tarafından yapılan keşkek, nohut ve helva ikramının ardından uçurma yarışmalarına geçildi.

Atıyla harmandalı büyük ilgi gördü

Düğün ve sünnet gibi merasimlere atıyla katılan Gördesli Mustafa Yalvaç, atıyla beraber harmandalı oynarken, Yalvaç’ın atıyla yaptığı şov, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Uçurtmalar yarıştı

Bu seneki şenlikte 48 yarışmacının yarıştığı Uçurtma yarışmalarında, Eray Aydın birinciliği, Hüseyin Efe ikinciliği, Hüseyin Yağız Gültekin üçüncülüğü, Mehmet Özbakan ise dördüncülüğü elde etti. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Köyün girişinde, yoğun trafikten dolayı izdiham yaşandı.