Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Geleneksel Oyun Tırı’, Söğüt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tören Alanı’nda çocuklarla buluştu.

Etkinlikte, geleneksel oyunların coşkusu çocukların neşesiyle birleşti. Çocuklar; halat çekme, mangala, yüz boyama ve kukla gösterisi gibi pek çok geleneksel oyunu deneyimleme fırsatı buldu. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, etkinlik alanında çocuklarla oyunlar oynayarak onların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinliğe; Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile ilçe protokolü katılım sağladı.

Program sonunda Başkan Durgut, "Gelenekten geleceğe uzanan bu renkli yolculukta bizlerle olan tüm çocuklara, ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.