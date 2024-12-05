Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinler Genel Müdürlüğü tarafından “Geleneksel Mardin Mutfak Kültürü” konulu araştırma çalışması başlatıldı.

Derik, Midyat ve Savur ilçeleri ile Mardin il merkezinde yapılan araştırmalar sonucunda; yemek, tatlı, içecek gibi 70 farklı ürün belgelenirken, 68 farklı yemeğin belgeleme çalışmaları ise devam ediyor.

Araştırma ekibi, alan çalışması sırasında, bölgedeki mutfak kültürünün zenginliğinin daha fazla çeşidi ortaya çıkarabileceğini belirterek, Dargeçit, Kızıltepe, Ömerli, Nusaybin, Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde de benzer çalışmalar yapmanın Mardin mutfağını daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyacağını vurguladı.

Ayrıca, bölgede yetişen meyve, sebze, bitki ve baharat çeşitlerinin yanı sıra mutfak araç-gereçleri de belgelenmiş durumda.

Tüm araştırma çalışmalarının titizlikle devam ettiği ve 2025 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.