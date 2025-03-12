KAGİDER ve Sanofi Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) 69’uncu Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında New York’ta ‘Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Geleceğin Kadın Liderleri’ başlıklı bir yan etkinlik düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın onur konuğu olarak katıldığı etkinlik uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini amaçlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında New York’ta önemli bir etkinliğe Sanofi Türkiye ile ev sahipliği yaptı. 11 Mart gerçekleştirilen etkinlikte, genç kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı. KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 15 yıldır sürdürülen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programının etkileri ve kazanımlarının da paylaşıldığı etkinliğin onur konuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Etkinliğin ana tema konuşmacıları BM Kadın Birimi Orta Avrupa ve Asya Direktörü Belen Sanz Luque ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Oliver Röpke’ydi. Panelin moderatörlüğünü KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök üstlenirken, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal ve Geleceğin Kadın Liderleri 2014 yılı mezunu Meltem Dere Kartal panelist olarak yer aldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların gücü, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşıdır. Kadınların karar alma mekanizmalarına eşit katılımı ve liderliği yönünde atılan her adım, küresel ekonomik refaha şüphesiz katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, kadınların liderlik ve karar alma süreçlerinde sürdürülebilir ilerlemesinin, dünya çapında daha sağlıklı, dengeli ve uzun vadeli bir gelecek için temel olduğuna inanıyoruz" İfadelerini kullandı.

"Kadınların ekonomik güçlenmesi, sürdürülebilir bir dünya için temel şart"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, 2011 yılından bu yana BM ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü’ne sahip olan KAGİDER’in, 2012’den itibaren BM Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) toplantılarında Türkiye’de hayata geçirilen başarılı projeleri uluslararası alana taşıdığını belirtti. Kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyen ve iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerine yardımcı olan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programını BM’ye taşıdıklarını vurgulayan Bezircioğlu, proje için iş birliği yaptıkları Sanofi Türkiye’ye ve katkılarından dolayı BM Kadın Birimi’ne teşekkür etti.

Konuşmasında, KAGİDER’in kadın girişimciliği, kadınların ekonomik güçlenme ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına değinen Bezircioğlu, programın etkilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İş hayatına güçlü başlangıç yapan kadınlar, yalnızca kendi kariyerlerini inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki kadınlara da ilham verir ve onlara yol gösterir. Bu anlayışla 15 yıl önce başlattığımız ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programıyla genç kadınların iş dünyasında sağlam bir yer edinmelerini sağlamak için somut çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temel taşlarından biridir. 22 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak, kadınların ekonomiye katılımını arttırmaya ve özellikle girişimcilik yoluyla güçlenmelerini sağlamaya yönelik birçok proje hayata geçirdik. KAGİDER Sürdürülebilirlik Raporu 2024 ile bu taahhüdümüzü somut verilerle ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar 162 kurum ile 80 projeyi hayata geçirerek doğrudan 170 bin kadına ulaştık. ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programımız fırsat eşitliği, ekonomik büyüme, eğitim ve çevresel sorumluluk gibi alanları kapsıyor; böylece 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 9’una doğrudan katkı sağlıyoruz’’ dedi.

Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuşan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ise cinsiyet eşitsizliğinin dünyada ve Türkiye’de hem sosyal hem ekonomik sorunların başında geldiğinin altını çizerek "Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, dünyada cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 134 yıl daha gerekiyor. Yolumuz uzun, bugün atacağımız adımlar geleceği şekillendirecek.

Şirket olarak, güçlü kurumsal sosyal sorumluluk politikamız her zaman küresel stratejimizin merkezinde yer aldı. Çeşitliliğe verdiğimiz önemin ve toplumsal sorumluluk bilincimizin en güzel örneklerinden biri ise KAGİDER ile 15 yıldır uyum içinde yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi. Bu proje sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında, geleceğe yön verecek genç kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.

Mezunlarımızın yüzde 92’si kariyer hayatlarına başarıyla devam ederken, yüzde 22’si üst düzey pozisyonlarda görev alıyor. Sosyal Etki Analizi sonuçları da bu başarının altını çiziyor: Geleceğin Kadın Liderleri’ne yapılan her yatırım, topluma 6 kat değer olarak geri dönüyor. Bu güçlü etki ve başarı tablosu, bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.