Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü kaydeden Gedson Fernandes, tüm kulvarlarda bu sezon 10 gole ulaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların tek golünü 90. dakikada penaltıdan Gedson Fernandes kaydetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray müsabakasında da ağları sarsan Gedson, ligdeki 27. maçında 5. golünü kaydetmiş oldu.

Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 42 müsabakada 10 gol, 2 asiste ulaştı.