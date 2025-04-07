Bolu’da araç kullandığı esnada kapısını açıp dans eden ve yere düşerek yaralanan sürücü, uygulama noktasında trafik polislerinin fark etmesiyle cezadan kaçamadı. Sosyal medyada görüntüleriyle gündem olan gence 22 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün müzik eşliğinde ilerleyen kamyonetin sürücüsü Emir A., seyir halindeyken kapıyı açarak dans etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden sürücü, yola düşerek yaralandı. Yaşananlar, araçta bulunan sürücünün arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürücünün düşmesiyle araçta panik yaşanırken, arkadaşları aracı güçlükle durdurdu. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, arkadaşları yaşanan kazayı sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.

Polis fark etti, cezadan kaçamadı

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Emir A., 14 EA 573 plakalı kamyonetiyle ekiplerin yaptığı denetime takıldı. Ekipler amirinin fark etmesi ile yapılan incelemede Emir A.’nın trafiği tehlikeye düşüren kişi olduğu tespit edildi. Hafif ticari aracın ise muayenesinin ve sigortasının olmadığı, ayrıca haciz nedeniyle yakalamasının olduğu tespit edildi. Sürücü Emir A.’ya ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan Emir A., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.