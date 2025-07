Kütahya’nın Gediz ilçesinde tarım arazisinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale çalışmalarına Kütahya Organize Sanayi Bölgesi de destek verdi. Yangının büyümesini önlemek amacıyla Kütahya OSB İtfaiye aracı ve arazözü hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Kütahya OSB İtfaiye aracı, yangına doğrudan müdahalede bulunurken; arazöz, bölgede görev yapan diğer itfaiye ekiplerine su takviyesi sağladı. Koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde yangının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Bölge halkının can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu tür afet durumlarında imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.