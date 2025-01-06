Kütahya’nın Gediz Gençlik Merkezi Kompleksinde hazırlık kurslarına katılan öğrencilere yönelik ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları düzenlendi.

Sınavlar, Gediz Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin sınav öncesi pratik yapmalarına ve eksiklerini görmelerine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Gediz Gençlik Merkezi Kompleksinde yapılan sınavlar, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, sınavın formatına alışmalarını da sağlıyor.

Deneme sınavlarının yanı sıra, öğrencilere akademik başarılarını artırmak için çeşitli destekler de sunuluyor. Öğrenciler, deneme sınavlarının sonuçlarına göre eksik oldukları alanlarda yoğunlaşarak, YKS ve TYT’ye daha etkili bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacaklar.