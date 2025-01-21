Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından işletilen Ilıca Termal Tatil Köyü ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle yoğun ilgi gördü. Her iki tesiste de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, misafirler termal suyun şifasını deneyimleme ve kış sporlarını bir arada yapma imkânı buluyor.

Tesis Müdürü Ercan Önver, yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi sömestr tatili boyunca ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ilıca Termal Tatil Köyü, ailelere hem konforlu bir konaklama hem de huzurlu bir tatil ortamı sunuyor. Önceliğimiz her zaman misafir memnuniyetidir" dedi.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Tesis Müdürü Ali Ünal, sundukları hizmetlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Misafirlerimize hem termal suyun şifasından yararlanabilecekleri hem de kayak yapabilecekleri benzersiz bir tatil deneyimi sunuyoruz. Tesislerimiz, hem dinlenme hem de eğlence odaklı bir tatil ortamı sunarak yoğun ilgi görüyor."