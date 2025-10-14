Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan yangın sonrası iki katlı ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Muhipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine giderek iki katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının ardından evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Bu sabah saatlerinde şehir içinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangına ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Evi yanan Feridun Baydemir’e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bu tür kazalardan hepimizi korusun. Belediye olarak yangının yaralarını sarmak için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.