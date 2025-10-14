Uludağ Sarıalan mevkiinde hafta sonu etkinliği düzenleyen bir grup dağcı, faaliyetlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. O anlarda sakinliğini koruyan dağcılar, ayılara uzaktan yiyecek atarak tehlikeli bir durumu olaysız atlattı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinden gelen doğasever grup, Uludağ’ın eteklerinde yaptıkları yürüyüş sonrası Sarıalan bölgesinde yaban hayatın etkileyici bir yüzüyle karşılaştı. Sokakta aniden karşılarına çıkan anne ayı ve iki yavruyu gören dağcılar, paniğe kapılmadan durumu soğukkanlılıkla yönetti. Tedirgin etmemek adına ayılara yaklaşmayan grup üyeleri, yanlarında getirdikleri yiyecekleri uzaktan bırakarak hayvanların dikkatini dağıttı. Bu sırada çevre köylerden gelen çoban köpekleri ayılara havlasa da, ayılar hiç oralı olmadan yemeklerini yemeye devam etti.