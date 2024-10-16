Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından 13 köyde yaşanan su sıkıntısı ile ilgili olarak 450 bin liralık ödenek ayrıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’ın Gediz’de muhtarlarla yaptığı toplantıda su sıkıntısı ile ilgili sorunlar olduğu dile getirilmişti. Bu kapsamda yapılan girişimler sonrası çıkartılan 450 bin TL’lik ödenek ile Gediz’e bağlı 13 köyde eskavatör ile su kaynaklarında çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer, “İl Başkanımızın girişimleri ile İl özel idaresinden 450 bin TL ödenek aktarılmış olup, Samralar, Polat, Yunuslar, Dere, Işıklar, Ece, Tepepınar, Altınkent, Çomaklar, Erdoğmuş, Arıca, Alikahya ve Yeşilova Köylerinde çalışmalara başlandı. İnşallah bu köylerimizde bulunan su sorununu çözerek vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare olacağız” dedi.