Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenecek 2. Uluslararası Seramik Bienali için geri sayım sürüyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat şehri Bursa, uluslararası bir bienale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından, Durma Sanat ve Nev Sağlık Grubu sponsorluğunda düzenlenecek 2. Uluslararası Seramik Bienali, 24 Ekim-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

Binlerce yıllık seramik geleneğini yaşatan ülkemizde, çağdaş seramik sanatının diğer sanat disiplinleri arasındaki ayrıcalıklı yerini vurgulamak amacıyla ilki 2022 yılında yine Bursa'da düzenlenen Bienalin ikincisi, 24 Ekim- 24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN İLK ULUSLARARASI SERAMİK BİENALİ

2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Bursa, yurt içi ve yurt dışından sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu bienal, ülkemizde düzenlenen ilk uluslararası seramik bienali özelliği taşırken, bu açıdan ayrı bir öneme sahip.

Küratörlüğünü Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı’nın yaptığı 2. Uluslararası Seramik Bienali, Bursa’nın ana teması “Quo Vadis/ Nereye Gidiyorsun”. Uluslararası ana sergide gösterilecek yapıtlar Günümüz insanlığı dünyayı nasıl şekillendiriyor? İnsan, doğruyu bulma yetisini kullanarak geleceği ütopyaya çevirebilir mi? Bütün insanlar- ve hatta diğer canlılar için- hayatı daha iyi yapmak, şimdi ve burada iyi yaşamak, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaya yoğunlaşmak mümkün müdür? sorularına odaklanacak.

ŞAHİN UÇAR, SERAMİK ESERLERİNİ DOĞAÇLAMA MÜZİKLE BULUŞTURUYOR!

Almanya’da yaşayan ve sadece doğaçlama konser yapabilen nadir sanatçılardan biri olan Şahin Uçar, seramik eserlerini müziğe dönüştürme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi Türkiye’de ilk kez Bursa'da gerçekleşecek olan bienalde izleme imkanı bulacak.

Şahin Uçar, piyano ile seramik eserlerini bir araya getirerek, izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen yaşatacak. Etkinlikte, her bir seramik parçası, Uçar’ın yaratıcı doğaçlama müziği ile hayat bulacak. Bu yenilikçi yaklaşım, sanatın ve müziğin sınırlarını zorlayarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“Seramiklerin dokusu ve müziğin ritmi birleştiğinde ortaya çıkan uyum, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunacak,” diyen Uçar, bu projeyi hayata geçirmekteki heyecanını dile getiriyor.

Bu eşsiz etkinlik, sanatseverler ve müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

11 FARKLI SERGİ

2. Uluslararası Seramik Bienalinin onur konukları, çağdaş Türk seramik sanatının iki önemli ismi Güngör Güner ve Tüzüm Kızılcan ile Polonyalı sanatçı Arek Szwed. Sanatseverler, Bienal’de bu sanatçıların yapıtlarını izleyip, kendileriyle tanışma fırsatı bulacak.

Sergiler kapsamında, Koreli sanatçılar Kim Hyeok Young ve Kim Yongmoon performanslarıyla Tofaş Müzesinde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü “Uluslararası Macsabal Heykelleri” ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi “Uluslararası Pişmiş Toprak Koleksiyonu” da sanatseverlerle buluşacak.

Proje Koordinatörlüğü’nü Huri Aykut Ülker ile Aylin Tatlı’nın üstlendiği bu yılki Bienal’de, 11 farklı sergi izlenebilecek.

Sergiler; Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Arkeoloji Müzesi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Hilton Bursa Convention Center & SPA, Bursa Arkeoloji Müzesi, Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu gibi kentin farklı noktalarına yayılacak. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde gösterilecek ana sergi, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Bursa’da gerçekleştirilecek bienalle ilgili detaylı bilgiler ve gelişmelere www.bursaseramikbienali.com adresinden ulaşılabiliyor.

2. Uluslararası Seramik Bienali Bursa Açılış Seremonileri



Sergi

Mekan



23 EKİM 2024 Çarşamba 1 Onur Konuklarının Başyapıtlarından GÜNGÖR GÜNER & M. TÜZÜM KIZILCAN AREK SWEZED HİLTON 23 Ekim SAAT 20.00





Küratörlerin Yapıtlarından MUTLU BAŞKAYA & FATMA BATUKAN BELGE & İLHAN MARASALI HİLTON





Moderatör Aylin Tatlı Konuşmacılar : Öznur Emiroğlu TSD Bşkanı Onur Konukları Küratör Temsilcisi



24 EKİM 2024 Perşembe 2

Uluslararası Ana Sergi-Alan Lideri: FİGEN ÖZDEN QUO VADIS? NEREYE GİDİYORSUN? Konuşmacılar: Güngör Güner, Tüzüm Kızılcan, Beril Anılanmert, Arek Szwed TEKSTİL MÜZESİ 24 EKİM SAAT 10.00

3

Seramik Heykel Sergisi AYFER KARAMANİ ANISINA Bursa Arkeoloji Müzesi 24 Ekim SAAT:14.00









4

Bursa Seramik Kolektifi Sergisi PANCAR DEPOSU 24 Ekim-17 Kasım SAAT:16.00









5

1040 Derece Seramik Belgeseli Ön Gösterimi PODYUM PARK SANAT MAHAL 24 Ekim SAAT:19.00





2. Bölüm Çömlekçilik Belgeseli











25 EKİM 2024 Cuma 6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MACSABAL HEYKELLERİ & TEPEBAŞI BELEDİYESİ ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK HEYKELLERİ 25 Ekim SAAT: 11.00



7

3D Seramik Sergisi Bursa Uludağ Üniversitesi Metaverse 25 Ekim SAAT:15.00



8

Öğrenci Çalışmaları Sergisi Bursa Uludağ Üniversitesi 25 Ekim SAAT:16.00





Seramik Eğitimi Paneli



9

Türkiye Seramik Federasyonu Koleksiyonundan FANTASTİK ÇAYDANLIKLAR AKERAMOS 25 Ekim SAAT:19.00



26 EKİM 2024 Cumartesi





10

Yıldız Şima Anısına Prof.Sevim Çizer Kitap İmza ve söyleşi

İznik 26 Ekim Saat: 11.00



Panel: Moderatör: Senanur Gündoğdu Dodevski Konuşmacılar: DR. Öğr.Üyesi Latife Aktan Özel; Türk Çini Sanatı’nda Rumi Çeşitleri ve Elemanları Turgut Tuna; Cevherden Mücevhere Öğr. Gr. E.Kıyafet Özkul; Türk İslam sanatında kullanılan motiflerin, sembolik ve mitolojik anlamları Do. Dr. Timur Bilir; Çini sanatının günümüzdeki durumuna bakış Raif Kaplanoğlu; Sanat Tarihçisi

Belediye Hizmet Binası Komando ÇAV. Fehmi Burçin G.K.M.



11

ÇİNİ SERGİSİ İznik Müzesi 26 Ekim SAAT: 14.00



12

ATEŞ’İN ÇOCUKLARI ÖDÜL HEYKELCİĞİ YARIŞMASI UNICERA Fuarı, İstanbul 4-8 Kasım



