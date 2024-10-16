Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde faaliyetlerine devam eden Kadın Kültür Evleri Kooperatifleri kentteki bir fabrikanın çalışanlarına iş kıyafetleri dikecek.

Kadınları ekonomik açıdan destekleyen, üretime dahil ederken aynı zamanda meslek de edindiren Kadın Kooperatifleri, üretmeye devam ediyor. İl merkezinde faaliyet gösteren Kadınana Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi bir fabrikaya kıyafet dikecek.

Üreten eller ilk etapta kışlık sezon kıyafetleri için 200 adet polar hırka ile 500 adet uzun kollu tişört dikecek. İlk siparişlerin teslimatı sonrası yazlık kıyafet dikimi için de yeni bir anlaşma yapılacak.

Kadınana Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Demet Çetinkaya, kooperatif olarak 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini ve iş kıyafetleri dikimi yaparak kadınları desteklerini söyledi.