Kütahya’nın Gediz ilçesinde vatandaşların Ilıca Termal Tatil Köyü’nden daha fazla yararlanabilmesi için Gediz Belediyesi tarafından cumartesi ve pazar günleri ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Ücretsiz servisler, Gediz Belediyesi hizmet binası arkası durağından saat 10:00 ve 13:30’da hareket edecek. Yol boyunca belirlenen duraklardan yolcu alarak Ilıca Termal Tatil Köyü’ne ulaşacak. Dönüş servisleri ise Ilıca Termal Tatil Köyü Müdürlüğü önünden saat 14:30 ve 18:30’da kalkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, vatandaşların termal tesislere kolay ulaşımını sağlamak ve bölgeye olan ilgiyi artırmak amacıyla bu hizmeti başlattıklarını belirtti. Başkan Akel, "Gediz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde Ilıca Termal Tesislerimizden faydalanabilmesi için ücretsiz servis uygulamasını başlattık. Bu hizmet sayesinde ulaşım sorunu yaşayan hemşerilerimize kolaylık sağlamış olacağız. Halkımızın sağlığını ve refahını düşünerek attığımız bu adımın faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.