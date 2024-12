UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün rekortmen markası Gedik Piliç, zincir market temsilcileriyle üretici firmaların bir araya geldiği YERELİST 2024’ü tematik sponsor olarak destekledi. Fuarda hem mevcut hem de yenilikçi ürünlerini tanıtan Gedik Piliç’in standı, İstanbul PERDER üyelerinden büyük ilgi gördü.

Zincir market temsilcileriyle üretici firmaların bir araya geldiği İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (YERELİST 2024), WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç, fuarda tematik sponsor olarak bir kez daha tavuk severlerle buluştu.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğine (İstanbul PERDER) üye zincir market temsilcileriyle, üretici ve tedarikçi firmalar arasında iletişim ve iş birliği fırsatları oluşturan fuar binlerce katılımcıyı ağırladı. Gedik Piliç, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile buluştuğu fuarda hem mevcut hem de yenilikçi ürünlerini tanıttı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri stantta Gedik Piliç ürünleri ikram edildi.

2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç’in YERELİST 2024 Fuarı katılımıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, “İstanbul Yerel Marketler Buluşmasında Gedik Piliç olarak sofralarımızın vazgeçilmezi olan mevcut taze ve yemeye hazır piliç ürünlerimize ek olarak inovatif ürünlerimizi de tanıtma fırsatı bulduk. İstanbul Yerel Marketler Buluşmasının, mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla iş birliğimizi geliştirmek, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarafından düzenlenen Gıda İnovasyon Zirvesinde 2023 ve 2024 yıllarında ‘En Yenilikçi Et ve Et Ürünleri’ ödülünü kazandığımız ‘Panko Kaplamalı Bol Çıtır Piliç Bonfile Parçaları’ ve ‘Cips Kaplamalı Piliç Bonfile Parçaları’ gibi yenilikçi ürünlerimiz hakkında iş ortaklarımızı bilgilendirme, marka bilinirliğimizi perçinlemek adına çok önemli olduğunu düşünüyor ve İstanbul Yerel Marketler üyeleri ile kazan kazan prensibine dayalı iş ilişkileri geliştirmek adına bu fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.