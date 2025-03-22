Uşak Üniversitesi baharın gelişinin simgesi olan Nevruz Bayramını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Baharın gelişi, bolluk ve bereketin habercisi Nevruz Bayramı, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, il protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Nevruz Belgeseli gösterimi sonrasında açılış konuşmaları yapıldı.

Rektör Savaş: "Nevruz, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün ve kardeşliğin sembolüdür.’’

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Nevruz programında yaptığı konuşmada Nevruz’un yalnızca mevsim değişikliğini simgelemekle kalmayıp, aynı zamanda yeniliklerin, başlangıçların ve umutların sembolü olduğunu vurguladı.

Rektör Savaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Nevruz, sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerin, başlangıçların ve umutların simgesidir. Doğanın uyanışı gibi, Nevruz da ruhumuzu canlandırır, bizi yeniden doğmaya, birlikte büyümeye ve ilerlemeye davet eder. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, bizlere barışın, dostluğun ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Türk milletinin binlerce yıllık kültürel mirası, bizlere birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olmanın, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmenin ne kadar önemli olduğunu öğretmiştir. Bugün burada, bu coşkuya ortak olurken, sadece geçmişin izlerini değil, geleceğin umutlarını da kutluyoruz." dedi.

Rektör Savaş: ‘‘Nevruz Bayramı’nın başta Ülkemiz olmak üzere, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini dilerim.’’

Rektör Savaş konuşmasını, Nevruz Bayramı’nın başta Türkiye olmak üzere tüm gönül coğrafyasına ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek tamamladı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, 21 Mart Nevruz Bayramını kutlayarak herkese çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses Nevruz’un Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Nevruz etkinlikleri kapsamında, sanat direktörlüğünü Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Onur Altıntuğ’un, koreografisini ise Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meltem Altıntuğ’un üstlendiği müzik ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezindeki program Dr. Onur Altıntuğ ve Öğretim Görevlisi Meltem Altıntuğ’a teşekkür plaketi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Nevruz kutlamaları, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve il protokolünün, Nevruz’un simgelerinden olan örste demir dövmeleri ve nevruz ateşini yakmalarıyla devam etti. Rektör Savaş ve öğrenciler yakılan Nevruz ateşinden coşkuyla atladı. Kutlamalarda Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları da stant açtı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindeki heyet stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.