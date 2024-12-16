Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Belediyemizin kendi öz bütçesi, kaynakları ve gücüyle hizmete sunulacak olan Turgut Özal Mahallemizde kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamındaki Yeşil Yaşam Konutlarımız şehrimizin yeniden ihya ve inşasına büyük bir destek sağlayacaktır” dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesi’nde ‘Kentsel Dönüşüm’ projesi şeklinde hak sahiplerine teslim edilecek olan Yeşil Yaşam Konutlarının şantiye alanını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, örnek daireleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin kendi bütçesi ve kaynaklarıyla 15 dönümlük alanda yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanında 168 daire ve 10 dükkanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkın yer alacağını söyleyen Başkan Geçit, depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla Malatya’nın dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacak Yeşil Yaşam Konutları’nın bugünden geleceğe emanet edecekleri önemli yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

“Hangi sözü verdiysek yerine getiriyoruz”

Yeşil Yaşam Konutları’nda daire sahibi olan hak sahipleriyle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Geçit, “Toplam 178 bağımsız bölümün yer aldığı kentsel dönüşüm proje alanımızdaki çalışmaları, göreve gelir gelmez bir planlama içerisine koyduk ve o planlama doğrultusunda yürütüyoruz. 80 bağımsız bölümün yer aldığı A ve B Blok konutlarımızın büyük bir kısmı bitti, diğer iki bloğumuzu da 2025’in Eylül ayına doğru tamamlayarak, rezerv alanda bulunan hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerimizle şehrimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunmaya çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra bizler buradaki hak sahiplerine hangi sözü verdiysek, o sözü yerine getiriyoruz. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla burada yeni ve güzel bir yaşamın kapılarını aralayacağız. Hemşerilerimiz güvenli ve sağlıklı alanlarda hayatını sürdürecek. Belediyemizin kendi sermayesi ve imkânlarıyla yapımı süren Yeşil Yaşam Konutlarımızın tamamlanma aşamasında yoğun bir çalışma döneminde geçen mesai arkadaşlarımız ve şantiye görevlileri başta olmak üzere bizlerle birlikte hareket eden, sabır gösteren, bizlere güvenen, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. İşte bu güzel dayanışma ruhuyla birlikte Yeşilyurt’umuzun her noktasını sağlam ve güvenilir yaşam alanlarıyla donatmaya, deprem yaralarını sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Geçit’e övgü

Ziyarete katılarak taşınacakları daireleri gezen mahalle sakinleri ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız sözünde durdu, yakın bir zamanda iki blokun anahtarları teslim edilecek, diğer iki blokta önümüzdeki yıl yaz ayının sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edilecek. Kentsel dönüşüm konutlarımızın tamamlanması için yoğun bir çaba sarf eden, burayı sık sık ziyaret ederek bizlerle sürekli görüşen ve taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda elinden geleni yapan Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.