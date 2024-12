Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF)’in organize ettiği, İstanbul Kâğıthane Belediyesi ev sahipliğinde Hasbahçe etkinlik alanında başlayan 6.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinin açılış törenine katıldı.

Yeşilyurt Belediye standını ziyaret eden misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un sosyo-ekonomik yapısı, ticaret alanları, yeni yerleşim alanları, kültürü, tarihi, geleneksel lezzetleri ile yaşanan deprem felaketlerinden sonra başlayan inşa ve ihya süreci üzerine bilgiler aktardı. Başkan Geçit, İstanbul ve çevre illerden gelen hemşehrileriyle hasret giderdiklerini, stantlarını ziyaret eden tüm misafirlerine ikramlarda bulunup güzel sohbetler yaptıklarını dile getirdi.

Malatya’dan İstanbul’a gönül köprüleri inşa etmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Malatya ve Yeşilyurt’un eşsiz zenginliklerini İstanbul’da tüm boyutlarıyla tanıttıklarını söyledi.

Konuşmasının başında yaşanan deprem felaketlerinden sonra Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için şehrin tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerinden bahseden Başkan Geçit, “Malatya’mızın kültürü, geleneksel hayatı, folkloru ve yemeklerini buradaki hemşehrilerimize ve gelen misafirlerimize tanıtılmasına vesile olan etkinliklerin hayata geçmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya’nın da içinde bulunduğu 11 şehrimizde bin yılın felaketi yaşandı. Bizler her türlü zorlukta birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden, birbirine kenetlenen ve imkansız gibi gözüken her şeyi başaran, her türlü zorluğun üstesinden gelen bir milletiz. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra düştüğümüz yerden en kısa sürede mutlaka kalkacağız, buna yürekten inanıyoruz. Bu toprakların mayasında kaybetmeye tahammül yoktur, bizler bu inançtan aldığımız güç ve ilhamla birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için el birliği yaptık. Valimizle, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Siyasi Partilerimizle, Belediye Başkanlarımızla ve şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte el ele verip, omuz omuza hareket ederek bu şehri ayağa kaldırmak için söz verdik, bizler hep birlikte bu işi başaracağız. Malatya asla sahipsiz değildir. Malatya iki cumhurbaşkanı çıkartmış, bu ülkeye ve dünyaya yaptıkları başarılı işlerle değer katmış siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve sporcu çıkarmıştır. Malatya’nın insan kaynağı güçlüdür, şehrimizi ayağa kaldırmak hepimizin öncelikli görevidir. Şehrimizin ayağa kalkması noktasında desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese tüm Malatyalılar adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.