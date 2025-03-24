Şırnaklı genç kız, evinde silahın kazara ateşlenmesi sonucu yüzünden aldığı yara nedeniyle kendini avutmak ve hayata tutunmak için 2 yıldır okul ve iş yerlerinde resim çiziyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan 19 yaşındaki Rojin Encü, 2 yıl önce evde talihsiz bir kaza geçirdi. Geçirdiği kaza sonrası yüzünde ve çene kısmında hasar meydana geldi. Doktorların tedavisi sonrası az da olsa hayata tutunan genç kız tekrar eski sağlığına kavuşmak için yardımseverlerden destek bekliyor. Genç kızın eski sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat olması ve bunun da yaklaşık 1 milyon lira tuttuğu belirtildi. Bu güne kadar 20 ameliyat geçiren kızın acı hikayesi yürek burktu. Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi 3. sınıfına kadar okuduğunu dile getiren Encü, "Geçirdiğim kaza sonucu okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Düz liseden mezunum, okullarda ve iş yerlerinde gönüllü çizimler yapıyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversiteyi kazanıp yetenek sınavından bitirmek istiyorum. Hastayım. Tedavimi tamamlamadığım için çok zorlanıyorum. 2 yıldır maske kullanıyorum. Yüzümdeki izlerden dolayı maske kullanıyorum. Bu anlamda çok zorluk çektim. Ailem dışında hiçbir yerden destek alamadım. Yüzüm çok kötü, bu yüzden ameliyatlarla düzeltilebilir ama maddi anlamda bütçemiz yetmiyor. Sesimi duyurmak istiyorum birileri bana destek çıkarsa çok mutlu olurum" dedi.

20 ameliyat geçirdi destek bekliyor

19 yaşındaki genç öğrenci tatil için geldiği evinde silahın ateşlemesi sonucu yüz kısmında ciddi hasar meydana gelmiş yıllarca maske kullanarak hayatına devam etmeye çalışmış. Encü’nün yaklaşık 1 milyon liralık ameliyatla eski sağlığına kavuşacağı belirtiliyor. Bu anlamda destek beklediğini belirten Encü, yaşadığı bu zorluğu atlatmak ve kendini avutmak için gönüllü olarak resim çizdiğini ve böylelikle hayata tutunmaya çalıştığını kaydetti.