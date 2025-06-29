Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen, "Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin pilot uygulaması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın adını koyduğu Emre bebek İzmir’de koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi.

Türkiye’de ilk kez Afyonkarahisar’da uygulanmaya başlanan ve Asel bebeğin Kurban Bayramı’nı sıcak bir yuvada geçirmesini sağlayan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modeli, korunmaya ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını hedefleyerek hızla yaygınlaşıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen "Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, belirlenen 30 pilot ilden, ilk fazda seçilen Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Mersin, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, Eskişehir, Muş ve Şanlıurfa illerinde uygulama devam ediyor.

Koruyucu aile olan çift geçici koruyucu ailelikle Emre bebeğe de yuvasını açtı

Bu kapsamda İzmir’de doğumdan hemen sonra terk edilmesinin ardından devlet himayesine alınan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ’Emre’ ismi verilen 1 aylık bebek, Sema ve Deniz Boztaş ailesinin sıcak yuvasına emanet edildi.

Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Boztaş çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile geçici koruyucu aile olarak bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı.

2018’den bu yana 10 yaşındaki Bedriye’nin de koruyucu aileliğini yapan çift, şimdi de minik Emre’ye geçici de olsa etkisi ömürlük olacak sıcaklık ve şefkat sunacak.

Etkisi ömür boyu hissedilebilecek bir bakım hizmeti

Geçici koruyucu aile modeli, sadece bir bakım modeli değil, aynı zamanda çocukların hayata daha güvenle tutunabilmeleri için onlara sunulan bir şefkat köprüsü görevi de görüyor. Bu model, hizmet planı henüz netleşmeyen, aileye dönüşleri mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocukları, durumları netleşene kadar geçici olarak bir ailenin şefkatiyle buluşturuyor. Bu kapsamda geçici koruyucu ailelik, birkaç gün ile üç ay arasında sürebilen, ancak etkisi ömür boyu hissedilebilecek bir bakım hizmeti olarak tanımlanıyor.