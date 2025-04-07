Isparta’da gece yarısı bir kişi, bir apartmanın zillerine basarak evine gitmek için yardım istedi. Balkona çıkan vatandaş ise "Ben senin evini nereden bileyim, ben nüfus müdürlüğü müyüm?" diye cevap verdi. Kaldırıma oturup ağlamaya başlayan ve başından yaralı olduğu öğrenilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Isparta’nın Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, apartmanın önündeki zillere basarak, kendisini eve götürmesi için vatandaşlardan yardım istedi. Zillerin sesini duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise, "Ben bu halde eve gidemeyeceğim, beni eve götür" diyerek yardım talebinde bulundu. Balkondaki vatandaş, "Ben senin evini nereden bileyim, ben nüfus müdürlüğü müyüm?" dedi.

Olayın ardından, şahısın başından aldığı darbeyle yaralandığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise balkondaki vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.