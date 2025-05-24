Gebze’de düzenlenen çocuk tiyatro oyunlarıyla minikler kahkahaya boğuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinleri kapsamında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocuklara unutulmaz tiyatro keyfi yaşattı. "Ramazan Abimle Enstrümanları Tanıyor, Şarkılar Söylüyorum", "Taş Prenses", "Kurnaz Kedi" ve "Kayıp Korsanlar" oyunları, Gebzeli çocuklar için perdelerini açarken, Ramazan abileriyle enstrümanları tanıyan çocuklar, zaman zaman sahneye çıkarak oyunun içinde yer aldı. Tüm haftayı tiyatro ile geçiren Gebzeli çocuklar, neşeleri ve kahkahalarıyla kendileri için sahnelenen oyunlara renk kattı.