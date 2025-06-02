"Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi" için ihale düzenlendi. Köprülü kavşak, Gebze trafiğine önemli ölçüde neşter vuracak.

Kocaeli’nin konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, kent içi ulaşımda trafiğin tıkanan damarlarını yeni kavşaklarla açıyor. Yeni köprü ve kavşaklarla Kocaeli trafiğine nefes aldıran büyükşehir, kentin konforlu ulaşım ağına kavuşması için önemli bir yatırımı daha hayata geçirecek. Bu kapsamda "Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi" için ihale düzenlendi. Büyükşehirin ana hizmet binasında gerçekleşen ihaleye 8 firma teklif verirken, en düşük teklif 121.844.525,35 TL ile Gürtur İnşaat ve Sefabay İnşaat ortaklığından geldi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonrası ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Dev proje için belirlenen yapım süresi 180 gün olarak belirtildi.

Daha önce Feribot Yolu ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde 2 yaya üstgeçidi inşa eden büyükşehir belediyesi, "Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi" ile bölgede trafiği tıkayan damarları açacak. İş kapsamında 25 bin 760 metreküp kazı ile 29 bin 565 metreküp dolgu işlemi, 35 metre köprü imalatı, 1,25 kilometre yol imalatı ile köprülü kavşak imalatı gerçekleştirilecek.