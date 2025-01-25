Gazze Şeridi’ne dün 339 insani yardım tırı giriş yaptı. Önceki günlere göre bölgeye giren tır sayısında büyük düşüş yaşandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi’ne insani yardım girişi sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin altıncı günü olan 24 Ocak’ta bölgeye 339 insani yardım tırının girdiği belirtildi. Ateşkesin başlamasından bu yana 130’dan fazla dağıtım noktasına 200 binden fazla gıda paketinin gönderildiği ifade edildi.

Tır sayısında büyük düşüş

Ateşkes anlaşmasına göre ilk 6 hafta her gün Gazze Şeridi’ne 50’si yakıt taşıyan en az 600 yardım tırının girmesi gerekiyor. Dün yardım tırlarının sayısında yaşanan düşüşün nedeni sorulan OCHA sözcüsü Eri Kaneko, BM ve insani yardım ortaklarının, büyük miktardaki yardımı Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2.1 milyon kişiye mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için çalıştığını" ifade etti.

Öte yandan ateşkesin ilk günü 19 Ocak’ta bölgeye 630, ikinci gününde 915, üçüncü gününde 897, dördüncü gününde 808, beşinci gününde 653 insani yardım tırı giriş yapmıştı.