Kayseri Alfa motosiklet sürücüleri; Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyecek.

Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla; Kayseri Alfa motosiklet sürücüleri 29 Haziran Pazar günü anlamlı bir konvoya imza atacak. Talas Paraşüt Alanı’nda saat 16.40’ta toplanacak olan motosiklet tutkunları; Filistin ve Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla saat 17.40’ta yola çıkacak. Konvoy; güzergâh boyunca Talas Caddesi ve Sivas Caddesi’ni takip ederek Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen bu anlamlı etkinliğin sadece bir yolculuk değil; adalet, merhamet ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olacağı ifade edildi.