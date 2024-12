Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinimli öğrenciler için badminton ve bocce etkinliği düzenleyerek sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gazipaşa Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler badminton ve bocce oynayarak eğlendi. Etkinlik, özel öğrenciler ve öğretmenlerin mutluluğuna sahne oldu. Spor faaliyetleri sırasında yüzlerde oluşan tebessümler, etkinliğin ne denli anlamlı ve faydalı olduğunu gözler önüne serdi. Madalya takdim töreniyle son bulan etkinlikte, sporun hiçbir engel tanımadığı ve herkesin bir arada olabileceği bir ortam sunduğu vurgulandı.

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Engelli bireylerin toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarla tam ve etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak ve yaşamın her alanında engelli bireylerin durumuna ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanmaktadır. Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak özel gereksinimli çocuklarımızın bir gün değil, her gün yanındayız. Bu doğrultuda, özel gereksinimli öğrencilerimizin gelişimlerini ve hareket kabiliyetlerini artırmak ve sporun engel tanımadığını göstermek amacıyla bugün Gazipaşa Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi’nde özel öğrencilerimizle eğlenceli badminton ve bocce etkinlikleri düzenledik. Okul Müdürümüz Mustafa Gül ile birlikte öğrencilerimize günün anısına madalya takdim ettik.”