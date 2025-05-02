Antalya’nın Serik ilçesinde bir kuş halkalama istasyonunda izinsiz numune aldığı ve bu numuneleri gizli şekilde muhafaza ettikleri belirlenen 4 şahıs yakalandı. Şahıslara, tazminat hariç olmak üzere toplam 1 milyon 997 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü’ne güney illerde kuşlar üzerinde izinsiz araştırmalar yapıldığına dair ihbarda bulunuldu. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, konuyu kolluk kuvvetleriyle paylaşarak harekete geçti.

DKMP personelleri ile birlikte ilgili kurumlar bilgilendirilerek yapılan takip çalışmaları neticesinde, 2 Türk vatandaşı ile biri İngiliz diğeri ise Lübnan uyruklu 2 şahsın Antalya Serik’te bulunan bir kuş halkalama istasyonunda kuşlardan, izinsiz numune aldığı ve bu numuneleri gizli şekilde muhafaza ettikleri belirlendi.

DKMP ekiplerinin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması üzerine olaya ilişkin emniyet ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda kuşlardan alınan çeşitli numuneler ile bu işlemlerde kullanılan araç-gereçlere el konuldu. Savcılık talimatıyla şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

4 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılarak tazminat hariç olmak üzere toplam 1 milyon 997 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan işlemler sonucunda Türk vatandaşları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu şahıslar emniyet ekipleri tarafından Antalya İl Göç İdaresine sevk edildi.