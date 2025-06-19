Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, baba ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden deniz yönüne seyir halinde olan Rıfat A. (37) idaresindeki 07 NVR 92 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Rıfat A. ile arkasında yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki kızı Ezgi A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.