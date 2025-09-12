Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arama kurtarma ekiplerine yönelik iş sağlığı, güvenliği ve ilk yardım konularında kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime; Orman İşletme Şube Müdürlüğü’ne yeni atanan personellerin yanı sıra Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) üyelerinden oluşan toplam 21 kişi katıldı.

Üç uzmandan hem teorik hem uygulamalı eğitim

Program kapsamında katılımcılar, İlk Yardım Eğitmeni Hülya Kocaman, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Orman Mühendisi Kemal Avşaroğlu ile Dr. Hasan Gürbüz’den eğitim aldı. Eğitimde, sadece teorik bilgilerle yetinilmedi; muhtemel kaza senaryoları üzerinden uygulamalı eğitimler de yapıldı.

İş güvenliği ve ilk yardım hayati önem taşıyor

Eğitim süresince, çalışma sahalarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, kaza anında yapılması gerekenler ve temel ilk yardım müdahaleleri detaylı biçimde anlatıldı. Katılımcılara, farklı afet ve kaza senaryoları üzerinden pratik bilgiler verildi.

Katılımcılara eğitim belgesi verildi

Eğitim programının sonunda, katılım sağlayan 21 kişiye eğitim belgeleri takdim edildi. Bu tür eğitimlerin, sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerinin olaylara daha hızlı ve bilinçli müdahale etmesini sağlamak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.