Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilki Mevlana Mahallesi’nde açılan kreşin ikincisi Hürriyet Mahallesi’nde açılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin seçim öncesi vaatlerinden olan “Her Mahalleye Kreş” projesi devam ediyor. İlki Mevlana Mahallesi’nde açılan kreşin ikincisi Hürriyet Mahallesinde açılıyor. Açılacak kreşin içinde çocuk etkinlik merkezi ve aile sağlığı merkezi de yer alacak.

Hürriyet Mahallesi 322 Sokak’ta inşa edilen hizmet binasında, 4 adet sınıf, tiyatro, spor ve oyun odaları, psikolog odası, yemekhane ve idari birimler yer alıyor. Merkezde, masal, müzik, drama, spor ve bilim atölyeleri gibi birçok eğitim programıyla çocukların geleceğe en güzel şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunan ‘Yuvamız Gaziosmanpaşa’ projesi ile annelerin çalışma hayatına katılması sağlanarak, kadın istihdamı destekleniyor.

Hizmet binasının giriş katında bulunacak olan aile sağlığı merkezinde ise 3 adet muayene odası, acil müdahale odası, bekleme alanı ve aşı odası yer alıyor. Ayrıca, acil müdahale odası sayesinde olası acil durumlara da hızlı müdahale imkanı sağlanacak.