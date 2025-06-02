Gaziantep’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2’si çocuk 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.