Gaziantep Havalimanı’nda bir uçakta pilotların ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yapılan kontrollerde herhangi olumsuzluğa rastlanmayınca yaklaşık 3 saat sonra uçuşlar tekrar başladı.

Gaziantep Havalimanı’nda saat 22.00 sıralarında bir uçakta pilotlar yaklaşık 8-10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan, radar da görünmeyen bir cisim rapor etti. Durumun hava trafik kontrol kulesine iletilmesi üzerine tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulması sonrası bir uçakta yaşananlar ve pilotların anonsları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Durdurulan uçuşlar 3 saat sonra tekrar başlatıldı

Uçuşların durdurulması sonrası havalimanı ile çevresinde araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda olumsuz bir durumun olmaması üzerine yaklaşık 3 saat durdurulan uçuşlar tekrar normal seyrine başladı. Dron ihtimali üzerinde durulan tanımlanamayan cisim ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.