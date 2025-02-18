Nevşehir’de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan’a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti. Beyza Akdoğan’ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.