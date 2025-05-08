Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda faili meçhul hırsızlık şüphelisi 24 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Nisan ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timlerinin destekliyle yapılan operasyonlarda 11 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.