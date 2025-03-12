Gaziantep’te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak bir kasapta yapılan denetimde, uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ve hijyen kurallarına aykırı şekilde saklanan etlere el konuldu.

Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede bir kasap dükkanında yaptığı denetimde, sağlıksız şartlarda saklanan etleri tespit etti. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, kasap dükkanında detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimde etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmediği, hijyen şartlarının yetersiz olduğu, etlerin saklandığı alanlarda temizliğe özen gösterilmediği tespit edildi. Bu tespitler üzerine, sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler toplatılarak imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Halkımızın sağlığı bizim önceliğimiz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığını korumak için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. Sağlıksız gıda satışına asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Vatandaşlara çağrı

Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sağlıksız gıda satışına karşı vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, şüpheli durumları Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmelerini istedi.