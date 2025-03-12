Türkiye Basketbol 2.Ligi Play-Off elemeleri rövanş karşılaşmasında Akhisar Belediyesi’ni 81-71’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol, adını bir üst tura yazdırdı. Bir üst turda dev adamlar Uşak Basketbol ile eşleşti.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemeleri rövanş karşılaşmasında Akhisar Belediye’yi konuk eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı parkeden 81-71’lik skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Çağatay Çevik, Emir Apak, Serhad Çorumlular, Can Koç ve Doğancan Tokmaklılar ilk 5’i ile başlayan Büyükşehir Basketbol, ilk çeyreği 17-19 geride bitirdi. İkinci çeyrekte karşılıklı basketlerle geçilince karşılaşmanın ilk yarısı 37-39’luk skorla Akhisar üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise dev adamlar, taraftarının da güçlü desteği ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü eline alan Büyükşehir basketbol, son çeyrekte de üst üste bulduğu sayılarla farkı açarak mücadeleden 81-71’lik skorla galip ayrıldı. Büyükşehir adına Emir Apak 21, Çağatay Çevik 18 sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Maç sonunda taraftar, yönetim, teknik heyet ve sporcular tur sevincini birlikte yaşadılar. Play-Off elemelerinde iki mücadeleyi de kazanarak adını bir üst tura yazdıran Büyükşehir Basketbol, Ada Yem Uşak Basketbol ile eşleşti. Eşleşmede ilk mücadele Uşak’ta 18-19 Mart tarihlerinde rövanş ise 20-21 Mart tarihlerinde Sakarya’da oynanacak.