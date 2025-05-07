Gaziantep’te jandarma ekiplerince Nisan ayında yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 199 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nisan ayı içerisinde il genelinde çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri desteğiyle yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 199 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların hepsi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.