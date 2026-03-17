Gaziantep'te Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar çocuklarıyla birlikte çarşı-pazara çıktı. Şehrin en işlek caddelerinde adım atacak yer kalmadı.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor. Gaziantepliler başta tarihi çarşılar olmak üzere birçok pasaj ve iş yerinin bulunduğu Gaziler Caddesi gibi şehrin işlek caddelerinde alışveriş için pazarlara akın etti.

Şehrin işlek caddelerinde iğne atılacak yer kalmazken, öğle saatlerinde başlayan alışveriş yoğunluğu iftar saatinden sonra da gecenin ilerleye saatlerine kadar devam ediyor.

Vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

Ramazan Bayramı öncesi hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği kentte vatandaşlar bayram alışverişini son güne bırakmamak için çarşı ve pazarlara akın etti. Kentin tarihi çarşı ve pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bayram alışverişlerini aileleriyle birlikte yapıyor.

Kentin geleneksel mekanları arasında yer alan tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, giyim, ayakkabı ve gıda ürünlerini tedarik etmek için çarşıların yolunu tutuyor. Bayram dolayısıyla alışverişe çıkan vatandaşlar, Gaziler Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ve tarihi çarşıları daha çok tercih etti.

Şeker, lokum, çikolata ve Antep fıstığına ilgi

Kentte tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan tarihi Almacı Pazarı'nda, Bakırcılar Çarşısı'nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan iş yerlerinde alışveriş hareketliliği yoğunluğu yaşanırken, alışverişe çıkan vatandaşlardan kimileri kendileri ve çocukları için elbise, ayakkabı, kimileri de iş yerlerinde ve tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda yer alan şeker, lokum ve çikolataların yanı sıra Antep fıstığı gibi kuruyemiş ile baharat çeşitlerini aldı.

Mağazalar, bayram için özel olarak hazırladıkları kıyafetlerle, ailelerin ve gençlerin ihtiyaçlarına hitap etmeye çalıştığı çarşıda alışveriş yoğunluğu nedeniyle özellikle Gaziler Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.

'Kuruyemiş ve şekere çok talep var'

Bayram hareketliliğinin başladığını belirten esnaf Kerem Şekeroğlu, 'Bayram hareketliliği başladığı için çok yoğunluğumuz devam ediyor. Vatandaşlar şu anda genelde kuruyemiş, çikolata, şeker ve kahve çeşitleri alıyor. Bu ürünlere çok fazla talep var. Bizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çarşıda ciddi bir kalabalık var. Bayram kültürü bu senede devam ediyor. Satışlarımızda devam ediyor. Bu sene ciddi bir yoğunluk var ve yetişmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi.

'Esnafın yüzü gülüyor'

Bayram yoğunluğu nedeniyle çarşı pazarın kalabalık olduğunu belirten ayakkabıcı Hüseyin Kökmen ise, 'Bayrama günler kaldı. Vatandaşlar alışveriş için çarşı ve pazarın yolunu tutuyor. Bundan dolayı da hareketlilik başladı. Geçen yıla göre satışlar biraz düşük olsa da yine de çok şükür satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Esnafın yüzü bayram öncesi yapılan alışverişle gülüyor. Bu sene daha yoğun bir satış bekliyoruz. Olumsuz hava şartları nedeniyle halen alışverişe çıkmayanlar var. Bayramlarda genelde kadınlar ve çocukların ihtiyaçları alınır. Erkekler kendileri için pek bir şey almazlar. Bayram daha çok çocukların yüzlerinin güldürüldüğü günler olduğu için çocuklar mutlu edilir. Bayramlarda öncelik kadınların ve çocuklarındır. Alışveriş onlar için yapılır' diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Korkmaz ise bayram alışverişini son güne bırakmamak için alışverişe erken geldiğini ve daha çok çocukları için alışveriş yaptığını dile getirdi.