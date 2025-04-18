Gaziantep’te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 28 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık, dolandırıcılık, narkotik, yağma, kasten öldürme, tehdit ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı

Şüpheli şahısların tamamı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA