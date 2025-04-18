Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Köylü Pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, göreve geldiği günden beri esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret kapsamında esnafın taleplerini dinleyen Başkan Boltaç, karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Çözüm odaklı yaklaşıp gerekli iyileştirmelerin yapılacağı belirterek, Tarsus Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"Esnafımızın sorun ve önerilerini dinleyip yanında olmak için buradayız" diyen Boltaç, ’’Ülkemizde artan enflasyon ile birlikte zorlu şartlarda çalışan esnafımızın sesine kulak vermek en büyük sorumluluğumuz. Bu zor süreci hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Tarsus Belediyesi olarak tüm esnaf ve vatandaşlarımızın dün, bugün ve yarın olarak yanındayız." dedi.