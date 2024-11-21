Gaziantep’te düzenlenen 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu başladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu başladı. Açılış programında konuşan Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerin yetersizliğine dair sözlerine katıldığını belirtti. Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemine değinen Karadaği, mezhepçilik ve ırkçılığın ayrılıklara neden olduğunu söyledi. Şark Forum Başkanı Wadah Khanfar da birlik olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, “Allah bu gezegeni ve tabiatı, insanların, huzur, barış, adalet ve eşitliğin hâkim olduğu bir sosyal yaşam tesis etmelerine uygun bir fıtratta oluşturdu. Canlılar dünyası, tabiat ve ekolojik sistem, müthiş bir uyum, şaşmayan bir süreklilik, heyecan veren bir yenilenme ve huzur bahşeden bir iyilik nizamıyla insanı karşılamaktadır ancak insanoğlu aç gözlülük, heva, cehalet ve zulüm gibi nitelikleriyle beşeri ilişkileri ve insani yaşam alanlarını cehenneme çevirdiği gibi gezegeni de yaşanmaz hale getirmiştir. Bugün, bütün insanlığın ve yarınların ortak mirası olan tabi çevre, insan eliyle yok edilmektedir. Ormanların tahrip edilmesi, nehirler ve denizlerdeki kirlilik, ovalardaki işgal, canlı türlerindeki azalma, tabi dengeyi bozan sanayileşme ve istihdam biçimi, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen boyutlara ulaşmış durumda” dedi.

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Müslümanların birbirlerine saygı ve sevgi duyması gerektiğini aktararak, "Ruhun gıdası Kur’an’dır. Ruhumuz beslenirse ruhumuz onunla beraber yükselir. Bu birlik ve tek beden, maddi ve manevi gücü sağlar. İslam düşmanları, birliğimizi ve bedenimizi parçalamaya çalıştı. Bazı organlarımız meşgul olsun istediler. Bizi ayrıştırdılar ve tek Müslüman toplumu farklı toplumlar yaptılar. Aramızda bir ayrılık vardı ve sebebi de mezhepçilik, ırkçılık olması. Maalesef Osmanlı Devleti parçalandıktan sonra ne Araplar, ne Kürtler ne de Türkler faydalandı. Osmanlı Devleti’nden sonra ırkçılık çıktı. Yeni çıkan fikirler Osmanlı Devleti’nden sonra bizim üzerimizde uygulandı. Bizi 200 yıl önce insan haklarıyla, kadın haklarıyla, çocuk haklarıyla kandırdılar. Maalesef, bunların hepsi serap oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’dünya 5’ten büyüktür’ demekle çok haklıdır. Birleşmiş Milletlerin bize hiçbir faydası yok. Yeni bir dünya sistemine geçmemiz lazım. Birleşmiş Milletler sadece barışı sağlamak için kurulan bir müessese, ama neredeler” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "İslam’ın insanlık için ortaya koyduğu ideal değerlerin hayat bulmasında en önemli vasıtalardan biri şüphesiz ilimdir. İslam düşünesinde ilimlerin amacı insanın kendisi, çevresi, eşya, tabiat, kâinat ve son raddede Cenâb-ı Hak’la olumlu ilişkiler kurmasını temin etmektir. Bu sebeple İslam âlimleri, ilmi söz konusu gaye ekseninde ele almış, onu sosyal gerçekliklerden koparmadan, insanın varoluşsal meselelerini ve yaşadıkları dönemin sorunlarını çözecek bir yaklaşımla kullanmışlardır. Dinin değişmez sabitelerinin rehberliğinde, içtihada açık alanları bilgi, feraset ve hikmetle ele almışlar ve hayatı İslam’ın ilkeleriyle inşa etmeye gayret etmişlerdir. Bu yaklaşımı günümüz dünyasının akademik, ekonomik, politik ve benzeri bütün alanlarına yeniden hâkim kılmak zorundayız. Çağın ve ümmetin meselelerine İslam’ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmeliyiz. Medeniyet tarihimizde olduğu gibi bugün de huzur, güven, refah gibi değerlerin egemen olduğu bir hayatın inşasına öncülük etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Şark Forum Başkanı Wadah Khanfar da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bizi sürekli işgale savaşa sürüklemek istiyorlar. Dağınık olduğumuz için işgale maruz kaldık. Önceden sayı olarak daha fazlaydık. Buradaki asker sayısı daha yüksekti. Bütün savaş süreçlerinde buralara 25-30 bin askerle geldiler, bizim silahlarımız ve askerimiz daha iyiydi. Şam kılıcı dünyanın en iyi kılıçlarından biriydi. Neden mağlup olduk? Burada dağınıktık ve birlik değildik. İsrail’in projesinin herhangi bir değeri yoktur. Bizim dağınık olmamızdan dolayı ayırıyor. Buradaki dağıtma projesi geleceğimizi yok etme projesidir” diye konuştu.

9 ülkeden İslam aliminin katıldığı programda daha sonra Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Karadaği’ye hediye takdim etti.