Gaziantep, Türkiye genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında belirlenen 7 pilot ilden biri oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Yerli ve milli imkanlarla üretilen DOA cihazı, ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların teşvikli geri dönüşüm sistemine katılımını sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen proje, ambalajlı ürünlerin ücretine depozito bedeli eklenmesini ve bu bedelin tüketiciye geri ödenmesini esas alıyor.

ŞAHİN: GAZİANTEP’İ BU UYGULAMAYA HAZIRLIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın önemine vurgu yaparak, “Çevre Bakanlığımızın yürüttüğü çok önemli bir çalışmanın pilot şehirlerinden biri Gaziantep oldu. İlk kurulumları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de ilan ettiği tek yeşil şehir olan Gaziantep’e geldi. Bu şehre Ocak ayında bir damla yağmur düşmedi, en sıcak günler yaşandı. Bu gerçekler artık bize doğayı koruma sorumluluğunu net şekilde hatırlatıyor. Çevreyle ilgili yapılan her şeyde öncülük yapmak ve bu konuda tüm şehri hazırlamak istiyoruz. Şimdi uygulama zamanı” dedi.

PİRİNÇCİ: GAZİANTEP MODELİ, TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinçci ise yaptığı konuşmada, Gaziantep’in süreçteki yerinin çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi binasında yer alan bu makinelerle sistem resmen devreye alındı. Fatma Şahin’e ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Gaziantep’in teşviki ve katılımı bizim için çok önemli. Çok kısa sürede Gaziantep Modeli’ni diğer illerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje, çöpe ya da doğaya atılan şişelerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını, geri kazanılmasını ve ham maddeye dönüştürülmesini sağlayacak.”

HER ŞİŞEYE 25 KURUŞ TEŞVİK

Vatandaşlar sistemden yararlanmak için mobil cihazlarına DOA uygulamasını indirecek, DOA kartı edinecek ya da T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapabilecek. DOA cihazlarının bulunduğu alanlara üzerinde Depozito Yönetim Sistemi işareti bulunan boş ambalajları getiren kullanıcıların hesaplarına, her bir şişe için 25 kuruş teşvik bedeli yansıtılacak.

E-CÜZDAN SİSTEMİYLE TAM ENTEGRASYON

Tüm finansal işlemler Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısıyla yürütülecek. Sistemde biriken bakiyeler hem mobil uygulamada yer alan e-cüzdan aracılığıyla takip edilebilecek hem de banka hesaplarına havale edilebilecek. Aynı zamanda bu bakiyeler, POS cihazı veya karekod destekli alışveriş noktalarında kullanılabilecek