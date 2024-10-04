Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak amacıyla bünyesine son teknoloji cihazlar kattı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren göreve başladığı günden bu yana hastaneye kattıkları son teknoloji cihazlarla hastalıkların teşhis edilmesi, tedavi süreçlerinin yönetilmesi yönünde birçok yeniliğe imza attıklarına dikkat çekerek bünyelerine kattıkları yeni cihazlar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, “Modern tıbbi cihazlar, hastalıkların teşhis ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bünyemize dâhil ettiğimiz bu son teknoloji cihazlar hastalıkların daha erken aşamada tespit edilmesine ve daha etkili bir şekilde tedavi edilmesine imkan tanıyor” dedi.

Sağlık hizmeti kalitesini önemli ölçüde artırdıklarına dikkat çeken Eren, “Son dönemde bünyemize kattığımız cihazlardan bir kısmı Radyoloji Ünitemizde yer almaktadır. Bu cihazlarımız son teknoloji ve Emar(MR) ve üst düzey ultrason cihazlarıdır. Radyoloji Anabilim Dalı bünyesine son sistem teknolojik yazılım ve donanımlara sahip 1.5 Tesla gücünde yeni bir MR cihazını ve dört adet üst düzey ultrasonografi cihazını hizmete sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca 3 adet üst düzey ultrasonografi cihazı alım işlemini de başlattık” ifadelerine yer verdi.

Eren sözlerine, “Beyin cerrahisi ameliyatlarından kullanılmakta olan mikroskoplarımızı da yeniledik. Yaklaşık olarak 22 yıldır kullanılan mikroskopları son teknoloji mikroskoplarla yenileyerek modern tıbbi cihazlar listemize bir yenisini ekledik. Bu mikroskoplarımız sayesinde beyin ve omurilik tümörleri, beyin kanamaları ve beyin baloncuk ameliyatları daha ileri bir teknoloji ile yapılabilecek. Hastane olarak göz sağlığı alanında da tanı ve tedavide en güncel teknikleri uyguluyoruz. Göz Hastalıkları Kliniğimiz şehrimizin ve bölgemizin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Kliniğimizde tanı ve tedavide kullanılan mevcut cihazlara bir yenisini daha ekledik. Bu cihazımızı katarakt cerrahisinde, retina cerrahisinde ve argon fotokoagulasyon lazer tedavilerinde kullanmaktayız” şeklinde konuştu.

Bir yeni cihazı da Fizik Tedavi Ünitesi bünyesine kazandırdıklarını ifade eden Eren, “Yutma bozukluğu tedavisinde kullanmak üzere ünitemize bir cihaz temin ettik. Bu cihazımız ise yutma bozukluğu tedavisinde modern, etkili bir çözüm sunarak hastaların günlük yaşamlarında daha rahat ve güvenli beslenmelerine imkan tanımaktadır. Bu cihazı hastalara sunan bölgedeki tek merkez biziz” diye konuştu.