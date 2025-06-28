Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde, Tennis Europe çatısı altında düzenlenen Uluslararası Tenis 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Türkiye’den sporcuların yer aldığı turnuvada Türkiye Milli Takımı birinci, Yunanistan ikinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üç gün süren karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMLARI AVRUPA FİNALLERİNDE YER ALACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleşen final karşılaşmalarında, Türkiye 14 Yaş Kız Milli Takımı; Hırvatistan, Yunanistan ve Letonya’yı 2-1’lik skorlarla mağlup ederek 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Loano kentinde düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finallerine katılma hakkı kazandı. Takımın antrenörlüğünü Merve Gültekinler Sadi ve Şahin Beyazgül üstlendi. Sporcular arasında Serra Hasanbaşoğlu, Zeliha Nil Çukurluoğlu ve Doğa İlhan yer aldı.

Türkiye 14 Yaş Erkek Milli Takımı ise Bulgaristan ve Yunanistan karşısında 2-1’lik galibiyetler elde ederek, aynı tarihlerde İspanya’nın Valensiya kentinde yapılacak Avrupa Yaz Kupası Finallerine katılmaya hak kazandı. Antrenörler Mert Gerçeker ve Gökberk Ergeneman’ın yönettiği takımda Bekir Devran Esendağlı, Çınar Şenkaya ve Batu Dadak yer aldı.