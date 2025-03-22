Gaziantep Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Totem Felsefesi Tiyatro Oyunu’nun prömiyeri yapıldı.

Sergilediği birçok oyunu kapalı gişe oynayan, şehrin sanatla buluşmasını sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatrosu, yeni oyunuyla bir kez daha "Sahne" dedi. Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde yapılan prömiyer, büyük ilgi topladı.

Şahin Ünal tarafından yazılan, yönetmenliğini Kubilay Karslıoğlu’nun yaptığı, Genel Sanat Yönetmenliği’ni Nejat Şener’in üstlendiği komedi oyunu yaklaşık 1 saat sürdü. Oyunun sonunda oyuncular dakikalarca alkışlandı.

Ali Sığa, Deniz Biber, Okan Has ve Özge Deniz Asyalıoğlu’nun rol aldığı Totem Felsefesi, futbolla ilgileri olmayan akademisyen bir çifttin, fanatik bir çifti eve maç izlemeye davet etmesiyle başlıyor. Maç tüm heyecanıyla sürerken, aralarındaki farklılıklar, çatışmalar ve atışmaların taraftarlığın fanatizme tırmanan hali ile beklenmedik sürprizlere yol açan Totem Felsefesi Oyunu, tiyatro severlere eğlenceli dakikalar yaşattı.