Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekerken kardeş okul olarak belirlediği okulların öğrencileriyle de kaynaşarak ortak birçok etkinliği imza atmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 61.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan GKV Özel Okulları öğrencileri akademik takvim çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. GKV Özel İlkokulu tarafından kardeş okul olarak belirlenen Atalar İlkokulu’na ziyaret düzenleyen öğrenci ve öğretmenler buradaki kardeşleriyle birçok ortak etkinlik gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, "GKV Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz IB PYP "Kendimizi Düzenleme Biçimimiz" teması, "Topluma Hizmet" sorgulama hattı çerçevesinde öğrenenlerle yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kardeş okullarımızdan Atalar Köyü’nde yer alan Atalar İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerle buluşarak ortak etkinlikler gerçekleştirirken köy yaşamı hakkında da yerinde incelemelerle deneyim kazanmıştır. Etkinlik kapsamında öğrenci arkadaşlarına aldıkları çeşitli kitap ve kırtasiyeleri de takdim ederek gerçekleştirdikleri etkinliklerle gün boyu birlikte zaman geçirmişlerdir. Okuldaki öğrencilerle tanışarak getirdikleri kitaplar hakkında sohbet eden 4.sınıf öğrencileri, bu proje kapsamında yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavrayarak sosyal becerilerini de geliştirirken farklı bölgelerde yaşayan yeni arkadaşlar edinerek arkadaş çevrelerini de genişletmişlerdir. Kardeş okullarımıza yönelik bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir" dedi.

Etkinlik kapsamında Atalar Köyü İlkokulu’nu ziyaret eden öğrenciler gün boyu süren ziyaret kapsamında köy yaşamı hakkında da çeşitli bilgiler edinirken yeni kazanımlar elde ettiler.