Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 200 bin metrekarelik Gaziantep Millet Ormanı şehre kazandırılıyor.

Ormanların, sosyal, kültürel, sportif ve alan fonksiyonlarının halkın hizmetine sunmak amacıyla imzalanan protokolle birlikte Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi sınırlarında yer alan, üniversitenin yanında Mahraman Yolu’na cephesi bulunan 200 bin metrekarelik orman alanı vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmanın 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

1.7 kilometrelik yürüyüş parkuru yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda imzalanan protokolle, orman alanı içerisine 1.7 kilometrelik gece aydınlatmalı, güvenlik sistemlerinin yer aldığı yürüyüş parkuru yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında öte yandan yeni Gaziantep Millet Ormanı içerisinde dumansız mesire alanları, fırınlar, alışveriş alanları ile ihtiyaç duyulan sporcular için cross alanın yapılması planlanıyor.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Orman Genel Müdürlüğü adına Kahramanmaraş Orman Genel Müdürü Yusuf Karartı ve Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu katıldı.

Yeşil şehir Gaziantep daha da yeşilleniyor

Protokolde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın Gaziantep Modeli ile yürütüldüğünü aktararak, "Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar. İyi yönetişim ve koordinasyon modeli bu. Gaziantep yeşil şehir. Yeşil şehirde günün sonunda insanların mutlu olduğu, sporunu rahat bir şekilde yaptığı, ailece oturup muhabbet ettiği, sosyal donatı alanlarıyla hafta sonlarını ailece geçirecekleri alanları daha da çoğaltma ihtiyacı ile bu kararı almış olduk. Üniversitenin yanında 200 dönümlük yeni bir kent ormanımız olacak. Biraz önce söylendiği gibi içinde yürüyüş, cross, oyun alanlarının olduğu dumansız yeni bir millet bahçesi olmuş olacak. 1 yıl içinde bu protokolle çalışma başlayacak ve tamamlanacak. Yeşil Şehir Gaziantep daha da yeşilleniyor. Günün sonunda çok daha mutlu çok daha yeşil ve çok daha sağlıklı bir Gaziantep’i hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi’ne ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Kahramanmaraş Orman Genel Müdürü Yusuf Karartı ise alanın özelliğine değinerek şunları aktardı:

"Genel Müdürlüğümüzce Millet Ormanı olarak tescil edilen bu alan yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın vatandaşların kullanımına sunulması son derece önemli. Bu alanı da çok güzel kullanıp vatandaşların hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."